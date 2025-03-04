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Бруно Лаже поделился ожиданиями от игры Трубина в матче против Барселоны

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Рассказал, почему дал отдохнуть

Бруно Лаже поделился ожиданиями от игры Трубина в матче против Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Бенфики" Бруно Лаже поделился ожиданиями от игры Анатолия Трубина в матче против "Барселоны".

Португальский тренер заявил, что голкипер отлично выступает за клуб. Лаже дал отдых всем игрокам, кроме украинского голкипера. Он дал эту возможность.

Но предупредил, что у Трубина достойный конкурент

"Пусть он будет на высоте, ведь у него была возможность потренироваться и отдохнуть. Он очень хорошо тренировался и отлично выступал за "Бенфику". Нам всем нужно отдыхать. Мы сделали это со всеми игроками, а с Трубиным еще нет.

Сейчас мы воспользовались этим, потому что Саму очень хорошо тренируется. Трубин не может отдыхать, потому что у него есть достойный конкурент. А еще у нас есть Андре Гомеш, который является отличным молодым игроком", - сказал Лаже.

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Напомним, что "Бенфика" примет "Барселону" 5 марта. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Бруно Лаже Анатолий Трубин
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Источник:
Record
Опубликовал: Владислав Прийменко
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