Бруно Лаже поделился ожиданиями от игры Трубина в матче против Барселоны

Тренер "Бенфики" Бруно Лаже поделился ожиданиями от игры Анатолия Трубина в матче против "Барселоны".

Португальский тренер заявил, что голкипер отлично выступает за клуб. Лаже дал отдых всем игрокам, кроме украинского голкипера. Он дал эту возможность.

Но предупредил, что у Трубина достойный конкурент

"Пусть он будет на высоте, ведь у него была возможность потренироваться и отдохнуть. Он очень хорошо тренировался и отлично выступал за "Бенфику". Нам всем нужно отдыхать. Мы сделали это со всеми игроками, а с Трубиным еще нет. Сейчас мы воспользовались этим, потому что Саму очень хорошо тренируется. Трубин не может отдыхать, потому что у него есть достойный конкурент. А еще у нас есть Андре Гомеш, который является отличным молодым игроком", - сказал Лаже.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Бенфика" примет "Барселону" 5 марта. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.