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Ван Перси - о матче с Интером: Нас ожидает серьезный вызов
Для него этот матч будет дебютом в еврокубках в роли менеджера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новоиспеченный главный тренер "Фейеноорда" Робин ван Перси рассказал о своих ожиданиях перед матчем с "Интером" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Я с нетерпением жду свой первый матч в Лиге чемпионов, но уже в качестве менеджера. Я чувствую серьезную разницу между собой сейчас и тем, о чем я думал, когда был футболистом. Вы должны управлять всеми процессами в команде. На данный момент я очень доволен персоналом в "Фейеноорде", здесь приятная рабочая среда".
"Завтра нас ожидает серьезный вызов. Мы постараемся контролировать мяч, но это не обязательно означает то, что мы создадим больше шансов. Нам нужно надежно сыграть в защите, ведь сила "Интера" заключается в том, что они прекрасно играют в переходных фазах", — добавил 41-летний голландец.
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Напомним, что первый матч между "Фейеноордом" и "Интером" в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в среду 5-го марта. Начало игры в 19:45 по киевскому времени.
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