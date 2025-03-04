  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ван Перси - о матче с Интером: Нас ожидает серьезный вызов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Перси - о матче с Интером: Нас ожидает серьезный вызов

Лига Чемпионов

Для него этот матч будет дебютом в еврокубках в роли менеджера

Ван Перси - о матче с Интером: Нас ожидает серьезный вызов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новоиспеченный главный тренер "Фейеноорда" Робин ван Перси рассказал о своих ожиданиях перед матчем с "Интером" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я с нетерпением жду свой первый матч в Лиге чемпионов, но уже в качестве менеджера. Я чувствую серьезную разницу между собой сейчас и тем, о чем я думал, когда был футболистом. Вы должны управлять всеми процессами в команде. На данный момент я очень доволен персоналом в "Фейеноорде", здесь приятная рабочая среда".

Читайте такжеВстретятся спустя 23 года. Фейеноорд – Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.03.2025

"Завтра нас ожидает серьезный вызов. Мы постараемся контролировать мяч, но это не обязательно означает то, что мы создадим больше шансов. Нам нужно надежно сыграть в защите, ведь сила "Интера" заключается в том, что они прекрасно играют в переходных фазах", — добавил 41-летний голландец.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что первый матч между "Фейеноордом" и "Интером" в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в среду 5-го марта. Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.03.2025
yellow-arrow
Ключевой футболист Бенфики пропустит матч против Барселоны
yellow-arrow
Ливерпуль представил заявку на матч с ПСЖ
Робин ван Перси Лига чемпионов Интер (Милан) Фейеноорд (Роттердам)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости