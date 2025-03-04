Тренер Лилля: Мы входим в число 16 лучших команд Европы

Главный тренер "Лилля" Брюно Женезио поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала ЛЧ, где французская команда встретится с "Боруссией Д".

"Мы входим в число 16 лучших команд Европы, а это значит, что нужно жить этим моментом.

Я никогда не был на этом стадионе, но все, с кем я общался, уверяют, что он впечатляет. "Боруссия" имеет хороших игроков, способных превзойти самих себя, если за ними стоят их болельщики".