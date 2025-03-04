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Тренер Лилля: Мы входим в число 16 лучших команд Европы

Лига Чемпионов

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Лилля: Мы входим в число 16 лучших команд Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Лилля" Брюно Женезио поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала ЛЧ, где французская команда встретится с "Боруссией Д".

"Мы входим в число 16 лучших команд Европы, а это значит, что нужно жить этим моментом.

Я никогда не был на этом стадионе, но все, с кем я общался, уверяют, что он впечатляет. "Боруссия" имеет хороших игроков, способных превзойти самих себя, если за ними стоят их болельщики".

Напомним, что игра состоится во вторник, 4-го марта. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Бруно Женезио Лилль
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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