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Тренер Лилля: Мы входим в число 16 лучших команд Европы
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Брюно Женезио поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала ЛЧ, где французская команда встретится с "Боруссией Д".
"Мы входим в число 16 лучших команд Европы, а это значит, что нужно жить этим моментом.
Я никогда не был на этом стадионе, но все, с кем я общался, уверяют, что он впечатляет. "Боруссия" имеет хороших игроков, способных превзойти самих себя, если за ними стоят их болельщики".
Напомним, что игра состоится во вторник, 4-го марта. Начало - в 22:00 по Киеву.
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