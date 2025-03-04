Тренер Баварии поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Байера

Наставник "Баварии" Венсан Компани выступил на пресс-конференции накануне матча против "Байера" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В каждой игре против них были чрезвычайно важные детали. В трех играх были совершенно разные истории. Я также не ожидаю большой разницы в следующих двух поединках. Но никогда не знаешь. Мы не хотим раскрывать слишком много", - сказал специалист.