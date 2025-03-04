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Тренер Баварии поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Байера

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В каждой игре против них были чрезвычайно важные детали (с)

Тренер Баварии поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Баварии" Венсан Компани выступил на пресс-конференции накануне матча против "Байера" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В каждой игре против них были чрезвычайно важные детали. В трех играх были совершенно разные истории. Я также не ожидаю большой разницы в следующих двух поединках. Но никогда не знаешь. Мы не хотим раскрывать слишком много", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Бавария" - "Байер" состоится 5 марта. Старт - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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