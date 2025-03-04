Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Баварии поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Байера
В каждой игре против них были чрезвычайно важные детали (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Баварии" Венсан Компани выступил на пресс-конференции накануне матча против "Байера" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"В каждой игре против них были чрезвычайно важные детали. В трех играх были совершенно разные истории. Я также не ожидаю большой разницы в следующих двух поединках. Но никогда не знаешь. Мы не хотим раскрывать слишком много", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Бавария" - "Байер" состоится 5 марта. Старт - в 22:00 по Киеву.
Читайте такжеКомпани рассказал, что делает Баварию особенной
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- На 72-м году скончался экс-полузащитник Металлиста и Динамо
- Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- Тренер Атлетико - о матче против Реала в ЛЧ: Для Мадрида это будет зрелище
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Президент Зари объяснил, почему отпустил Батагова в Турцию
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000