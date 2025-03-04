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Ливерпуль представил заявку на матч с ПСЖ

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Едут 24 футболиста

Ливерпуль представил заявку на матч с ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" представил заявку на матч с "ПСЖ".

Английский клуб взял в Париж 24 футболиста.

  • Вратари: Алиссон, Келлехер, Ярош, Девис
  • Защитники: Ван Дейк, Конате, Цимикас, Робертсон, Кванса, Трент Александер-Арнольд
  • Полузащитники: Эндо, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Эллиотт, Гравенберх, Мак Коннелл, Ньони
  • Атака: Салах, Нуньес, Кьеза, Гакпо, Жота, Диаз.

С командой не поехали защитники Джо Гомес и Конор Брэдли (травмы). Защитник Амаро Налла пропустит матч из-за дисквалификации.

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Напомним, что матч с "ПСЖ" состоится 5 марта и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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