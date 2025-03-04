Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль представил заявку на матч с ПСЖ
Едут 24 футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" представил заявку на матч с "ПСЖ".
Английский клуб взял в Париж 24 футболиста.
- Вратари: Алиссон, Келлехер, Ярош, Девис
- Защитники: Ван Дейк, Конате, Цимикас, Робертсон, Кванса, Трент Александер-Арнольд
- Полузащитники: Эндо, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Эллиотт, Гравенберх, Мак Коннелл, Ньони
- Атака: Салах, Нуньес, Кьеза, Гакпо, Жота, Диаз.
С командой не поехали защитники Джо Гомес и Конор Брэдли (травмы). Защитник Амаро Налла пропустит матч из-за дисквалификации.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что матч с "ПСЖ" состоится 5 марта и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- На 72-м году скончался экс-полузащитник Металлиста и Динамо
- Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
- Американский супертяж в наглой манере бросил вызов Усику
- ДНК победителя: когда Реал уже нельзя остановить
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000