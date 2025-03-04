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Ключевой футболист Бенфики пропустит матч против Барселоны
Без него уже играли, но сложно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой футболист "Бенфики" пропустит матч против "Барселоны".
Тренер португальского клуба Бруно Лаже подтвердил, что Ди Мария пропустит матч против "Барселоны".
"Я считаю, что матч будет напряженным. Завтрашний результат будет решающим, но решающим будет и результат ответного матча. Ди Мария не сможет принять участие в игре", - сообщил Лаже.
Напомним, что Ди Мария травмировался в матче против "Монако" 12 февраля, выйдя на 67-й минуте и уйдя с поля на 86-й минуте.
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"Бенфика" примет "Барселону" 5 марта в 22:00 по киевскому времени.
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