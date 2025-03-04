  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ключевой футболист Бенфики пропустит матч против Барселоны
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой футболист Бенфики пропустит матч против Барселоны

Лига Чемпионов

Без него уже играли, но сложно

Ключевой футболист Бенфики пропустит матч против Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой футболист "Бенфики" пропустит матч против "Барселоны".

Тренер португальского клуба Бруно Лаже подтвердил, что Ди Мария пропустит матч против "Барселоны".

"Я считаю, что матч будет напряженным. Завтрашний результат будет решающим, но решающим будет и результат ответного матча. Ди Мария не сможет принять участие в игре", - сообщил Лаже.

Напомним, что Ди Мария травмировался в матче против "Монако" 12 февраля, выйдя на 67-й минуте и уйдя с поля на 86-й минуте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Бенфика" примет "Барселону" 5 марта в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.03.2025
yellow-arrow
Ливерпуль представил заявку на матч с ПСЖ
yellow-arrow
Тренер Баварии поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Байера
Анхель Ди Мария Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Record
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости