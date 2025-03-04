Защитник Бенфики о матче с Барселоной: Чрезвычайно мотивированы на победу

Защитник "Бенфики" Альваро Каррерас поделился ожиданиями от матча с "Барселоной".

По его словам, клуб хочет показать хорошую игру на домашнем стадионе и победить.

"Мы очень сосредоточены на завтрашней игре и чрезвычайно мотивированы на победу. Мы хотим сыграть хорошую игру на стадионе "Бенфика", а также выиграть игру в Барселоне. Нам очень повезло играть за такой большой клуб, где мы знаем, что нас будут поддерживать болельщики", - сказал Каррерас.

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Также Каррерас отметил Ламина Ямаля и сможет ли он его остановить.

"Я не уверен, будет ли он играть или нет, но я очень сосредоточен на своей роли. Ямал проводит отличный сезон, но у "Барселоны" отличные игроки, и каждый может создать опасность, не только он. Мы работаем над тем, чтобы остановить всю команду", - заметил защитник.

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Напомним, "Бенфика" примет "Барселону" 5 марта. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.