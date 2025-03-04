Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Бенфики о матче с Барселоной: Чрезвычайно мотивированы на победу
Смотрят с оптимизмом
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Бенфики" Альваро Каррерас поделился ожиданиями от матча с "Барселоной".
По его словам, клуб хочет показать хорошую игру на домашнем стадионе и победить.
"Мы очень сосредоточены на завтрашней игре и чрезвычайно мотивированы на победу. Мы хотим сыграть хорошую игру на стадионе "Бенфика", а также выиграть игру в Барселоне. Нам очень повезло играть за такой большой клуб, где мы знаем, что нас будут поддерживать болельщики", - сказал Каррерас.
Также Каррерас отметил Ламина Ямаля и сможет ли он его остановить.
"Я не уверен, будет ли он играть или нет, но я очень сосредоточен на своей роли. Ямал проводит отличный сезон, но у "Барселоны" отличные игроки, и каждый может создать опасность, не только он. Мы работаем над тем, чтобы остановить всю команду", - заметил защитник.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, "Бенфика" примет "Барселону" 5 марта. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- На 72-м году скончался экс-полузащитник Металлиста и Динамо
- Сын легенды сборной Бразилии присоединился к украинскому клубу
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- ДНК победителя: когда Реал уже нельзя остановить
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Матч Шахтер - Кривбас рассудит Деревинский и другие назначения на 20-й тур УПЛ