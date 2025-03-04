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Фейеноорд – Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся 5 марта в 19:45 по киевскому времени

Фейеноорд – Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фейеноорд" и "Интер" встретятся спустя 23 года. Нидерландский клуб сенсационно выбил "Милан" в стыковых матчах Лиги Чемпионов и прошёл далее. Теперь у них новый тренер и их ждёт другая команда с того же города.

"Интер" - лидер Серии А, но показывает нестабильные результаты. Случится ли ещё одна сенсация?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 5 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляция матча Фейеноорд - Интер
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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