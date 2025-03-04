Защитник Баварии рассказал, почему трудно будет победить Байер 1/8 финала ЛЧ

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис рассказал о сложности противостояния с "Байером" в 1/8 финала ЛЧ. По его словам, главная причина - высокая интенсивность игры соперника.

"Из-за интенсивности. Они очень хорошая команда, но и мы тоже. Это хорошее соперничество, и оно привело к важным матчам. Мы постараемся сделать свою работу. Завтра мы играем дома. Мы выйдем на игру с энтузиазмом и мотивацией".