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Защитник Баварии рассказал, почему трудно будет победить Байер 1/8 финала ЛЧ

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Из-за интенсивности (с)

Защитник Баварии рассказал, почему трудно будет победить Байер 1/8 финала ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис рассказал о сложности противостояния с "Байером" в 1/8 финала ЛЧ. По его словам, главная причина - высокая интенсивность игры соперника.

"Из-за интенсивности. Они очень хорошая команда, но и мы тоже. Это хорошее соперничество, и оно привело к важным матчам. Мы постараемся сделать свою работу. Завтра мы играем дома. Мы выйдем на игру с энтузиазмом и мотивацией".

Напомним, что матч "Бавария" - "Байер" состоится 5 марта. Старт - в 22:00 по Киеву.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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