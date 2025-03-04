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Защитник Баварии рассказал, почему трудно будет победить Байер 1/8 финала ЛЧ
Из-за интенсивности (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис рассказал о сложности противостояния с "Байером" в 1/8 финала ЛЧ. По его словам, главная причина - высокая интенсивность игры соперника.
"Из-за интенсивности. Они очень хорошая команда, но и мы тоже. Это хорошее соперничество, и оно привело к важным матчам. Мы постараемся сделать свою работу. Завтра мы играем дома. Мы выйдем на игру с энтузиазмом и мотивацией".
Напомним, что матч "Бавария" - "Байер" состоится 5 марта. Старт - в 22:00 по Киеву.
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