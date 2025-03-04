ЛЧ. Брюгге – Астон Вилла 1:3. Хозяева доминируют, а гости забивают

Тот факт, что "Брюгге" оказался в 1/8 Лиги Чемпионов сам по себе является невероятной сенсацией, но учитывая то, в каком стиле они обыграли "Аталанту" в предыдущем раунде, команда Эмери была обязана воспринимать своего соперника максимально серьезно и ни в коем случае не позволять себе недооценки. Унаи - большой стратег матчей на вылет. Он понимает, что и как нужно делать, поэтому выступление его команды точно следует оценивать в контексте двухматчевого противостояния, а не отдельно взятого матча на выезде. Тем не менее, что мы увидели в Бельгии?

Стартовые составы от обоих наставников особо без сюрпризов. Ну разве что Марко Асенсио все ожидали с первых минут. Наверное, наставник команды решил дать больше баланса в перестраховаться. Конечно, это выездной матч и здесь необходимо быть осторожным. Несмотря на такой статус этого матча, "Вилле" удалось забить быстрый гол.

Автором взятия ворот стал Леон Бейли, все началось с подачи в штрафную, где Мингз выиграл воздух и сбросил в зону одиннадцатиметровой отметки. Именно туда набежал ямайский вингер и пробил точно в угол ворот Миньоле. Красивый гол и "вилланы" впереди. Неужели это будет легкая прогулка для номинального фаворита?

Ни в коем случае. Имели чем на это ответить бельгийцы, команда Ники Хаена начала наносить просто убийственные удары после собственных быстрых атак. Сразу удалось сравнять после длинной передачи на Цолиса, который нашел в штрафной площадке набегающего Де Кейпера, а тот великолепным ударом в дальний угол завершил атаку. 1:1 и позитивный подъем после быстрого гола от "вилланов" был полностью развеян.

В дальнейшем мы начали наблюдать тягучий футбол, в котором команды играли свои роли. Контроль мяча у бирмингемцев, они немало катали его в центре, но не могли найти вариантов для опасных атак, это выглядело как стерильное владение. А после потери мяча "Брюгге" даже не думал долго разыгрывать круглого, сразу в атаку и сразу пытаться пробить. Также получалось с переменным успехом, однако интереснее, чем у "Виллы". Особенно острый момент был у Тальби, который пробивал после рикошета с выгодной позиции, но здесь на помощь своей команде пришел Эмилиано Мартинес. Подобных эпизодов у гостей не было.

Во втором тайме картина особо не изменилась. Какие-то слабые попытки "вилланов" выстроить позиционные атаки, почти безуспешно, а хозяева летели в атаки и смело пробивали, иногда даже с не очень выгодных позиций. Мы вспомнили о существовании ворот "Брюгге" только после выхода на поле Марко Асенсио, именно он после передачи от Рамзи остро пробил, но настала очередь Миньоле показывать свои таланты.

На 70-й минуте произошел просто убийственный момент у ворот Мартинеса. Цолис выполнил идеальную подачу с фланга, набегание и удар головой от Ванакена, вероятно, летел в ворота, но небольшое касание он Мингза спас всю ситуацию. Все болельщики уже видели мяч в воротах, это было что-то невероятное.

И все эти старания от хозяев были только для того, что Марган Роджерс прошел по флангу и сделал обычный прострел, а Мехеле срезал его в собственные ворота. И вот "Вилла" уже впереди, хотя все намекало на то, что если кто-то и выиграет эту игру, то точно "Брюгге".

А добить свою команду решил, казалось, главный герой этого матча, Христос Цолис. Как классно он организовывал атаки своей команды, так бездарно он привез пенальти на свои ворота. В простой ситуации опрометчиво выставил ногу Мэтти Кешу и арбитр без раздумий указал на пенальти. Наказание успешно исполнил Марко Асенсио, хотя Миньоле и угадал направление удара. Два мяча привезенные на ровном месте в концовке решают все. Все старания бельгийцев были напрасными.

Теперь шансов на проход в четвертьфинал крайне мало. Команда Эмери все держит под контролем и со спокойствием в голове будет начинать ответный матч в Бирмингеме.

Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Стадион: "Ян Брейдел" (Брюгге)

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

"Брюгге" – "Астон Вилла" 1:3

Голы: Де Кейпер (12) — Бэйли (3), Мехеле (82, автогол), Ассенсио (88, с пенальти)

"Брюгге": Миньоле — Саббе (Скурас, 90), Мехеле, Ордоньес, Де Кейпер — Яшари, Оньедика (Ветлесен, 90) — Тальби (Сике, 86), Ванакен, Цолис — Хутгла (Нильсен, 86)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Дисаси (Кэш, 64), Мингс, Динь — Макгинн (Рамзи, 64), Тилеманс — Бейли (Камара, 64), Роджерс, Рашфорд (Асенсио, 64) — Уоткинс (Богард)

Предупреждения: нет