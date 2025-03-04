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Реал назвал имя лучшего игрока в феврале
Браим Диас
FC Barcelona Noticias
Болельщики мадридского "Реала" определили лучшего игрока команды в феврале.
Им стал правый вингер Браим Диас, который провел 8 матчей, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.
Диас одержал победу в голосовании, опередив таких звезд как: Винисиус Жуниор, Родриго, Джуд Беллингем и Лука Модрич.
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Источник:real madrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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