ЛЧ. Боруссия Д - Лилль 1:1. Победил прагматизм

Лига Чемпионов. 1/8 финала (первый матч)

4 марта. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)

"Боруссия Д" – "Лилль" 1:1



Голы: Адейеми 22 - Харальдссон 68

"Боруссия Д": Кобель - Риерсон (Коуту 83), Джан, Шлоттербек, Свенссон (Бенсебаини 83) - Забитцер, Гросс - Адейеми, Брандт (Рейна 83), Гиттенс (Байер 66) - Гирасси

"Лилль": Шевалье - Менье, Диаките, Александро, Исмаили (Баккер 77) - Андре, Буадди, Мукау (Гомеш 77) - Э. Мбаппе (Фернандес 70), Харальдссон - Дэвид

Предупреждения: Джан 61, Гросс 90+3

Поединок команды начали интенсивно, но при этом особо не раскрываясь. Первый опасный эпизод в игре создали хозяева. Гиттенс отдал на Гирасси в штрафную соперника на ударную позицию, но в последний момент бомбардиру "шмелей" помешал в подкате ударить Диаките.

Впрочем, вскоре "Боруссия" счет открыла. Александро неудачно выбил мяч прямо на ногу Адейеми, который после отскока с углового точно пробил под левую штангу - 1:0.





Кстати, именно через Адейеми "Дортмунд" и развивал большинство своих атак. Гиттенс сравниться на противоположном фланге атаки по эффективности с Каримом не мог.

Также до конца тайма развить преимущество "Боруссии" мог Шлоттенберк. Нико сильно пробил в нижний угол после прорыва в штрафную "Лилля", но точность центрбека подвела.

Второй тайм "доги" начали уже в совершенно другом ключе и сумели забрать мяч под свой контроль.

В обороне подопечные Ковача действовали, как и в предыдуших играх, крайне организованно, но не безупречно. На 68-й минуте "Лилль" нашел в ней зазор. Дэвид выдал разрезающий пас на Харальдссона, и тот обыграл Кобеля при выходе один на один.





Вскоре неприятный эпизод случился в стане "Боруссии". Травму колена получил Свенссон. Помимо левого латераля, поле покинули еще два футболиста "шмелей" (не из-за травмы), но в лучшую сторону от этого игра команды не изменилась.

Открываться "Дортмунд" особо не захотел даже в последние минуты. "Лилль", в свою очередь, тоже ничья полностью устроила. Все решаться уже будет во Франции, в ответном матче.