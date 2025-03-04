ЛЧ. ПСВ - Арсенал 1:7. Смели

Лига чемпионов. 1/8 финала

04.03.2025. Стадион Филипс (Эйндховен)

Главный арбитр: Х. Мансано (Испания)

"ПСВ" - "Арсенал“ 1:7

"ПСВ": Бенитес - Маласия, Боскальи (Обиспо 82), Фламинго (Нагало 46), Ледесма (Карсдорп 65) -Тил, Схаутен, Сайбари (Верман 83) - Ланг, де Йонг (Бакайоко 65), Перишич

"Арсенал": Рая - Льюис-Скелли (Калафиори 35), Габриэл, Салиба, Тимбер (Уайт 77) - Райс, Партей (Зинченко 71), Эдегор (к) - Троссар, Мерино (Тирни 77), Нванери (Стерлинг 71)

Предупреждения: Маласия 89 - Льюис-Скелли 24, Партей 42, Тимбер 69

Голы: Ланг (пен) 43 - Тимбер 18, Нванери 21, Мерино 31, Эдегор 47, 73, Троссард 48, Калафиори 85

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"Арсенал" имеет значительные кадровые проблемы в атакующей линии. Многие лидеры находятся в лазарете, поэтому выбор у Артеты был суженным. Но с "ПСВ" эти хлопоты оказались несущественными.

Гости сразу помчались забивать. Просто таки зажали нидерландцев к воротам. Однако, как это порой бывает, один точный удар соперника может перечеркнуть все твои попытки. Так и "ПСВ". Именно эта команда создала первый супер-момент. Сайбари нашел возможность пробить в штрафной площадке, но попал в стойку.

Лондонцы поняли, что на всякий случай медлить с голами не стоит. Уже через 2 минуты после того эпизода Тимбер замкнул головой подачу Райса с левого фланга. Борьбу с защитником "Арсенала" вел Ланг.

Не успел "ПСВ" что-то придумать, как соперник забил во второй раз. Опять левый фланг. Теперь уже прострел от Льюиса-Скели, и малыш Нванери из-под защитников прошивает голкипера.

На 31-й минуте лондонский коллектив получил очередной подарок. То, что творилось в площадке нидерландцев перед третьим забитым мячом - это что-то с чем-то. Просто таки привоз от сразу нескольких футболистов, действия которых трудно объяснить. Этим решил воспользоваться Мерино. Его удар поставил точку в этой суматохе.

Уже в первом тайме Артета сделал первую замену. Убрал левого защитника Льюиса-Скели, выпустив вместо него Калафиори. Почему? Результат на табло, плюс англичанин уже схватил желтую. А мы же знаем, как тот любит красный цвет. Жаль лишь, что увидели не Зинченко...

В конце тайма Партей зачем-то рукой прошелся по лицу Де Йонга. Пенальти. Исполнение Лонга было идеальным. Очень мощный выстрел в левый угол.

Казалось, гол должен был придать "ПСВ" дополнительной мотивации на вторую часть встречи. Против этого выступил "Арсенал". На 47-й и 48-й гости оформили следующие 2 взятия ворот. Сначала на добивании сыграл Эдегор, а через минуту Троссард перебросил мяч мимо голкипера в выгодной позиции.

Провал команды Боша. Как назло, англичане не останавливались. Такой возможностью делать на поле все, что пожелаешь - грех не воспользоваться. Без сомнений, "Арсенал" уже играл по счету, но желание увеличивать преимущество не исчезало.

"ПСВ", бывало, огрызался ударами де Йонга и Маласии. Правда, этого мало. На 71-й минуте свое игровое время в центре поля вышел получать Зинченко. Радует, что украинец сыграл уже в 3-х матчах подряд. Перед играми сборной - это хорошо. Кстати, Саша даже имел свой момент - голкипер справился.

Короче говоря, впоследствии "Арсенал" положил еще 2 гола. Их авторами стали Эдегор и Калафиори. Избиение местной команды не смогли досмотреть до конца немало болельщиков, которые ушли со стадиона заблаговременно.

1:7! 8 ударов в створ с конвертацией в 7 забитых мячей - выглядит круто. Ну а "ПСВ" сегодняшний день захочет забыть, как страшный сон. Ответная игра уже не нужна...