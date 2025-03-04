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Родриго сделал все сам. Реал забил Атлетико уже на 4-й минуте. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Быстрый гол от Реала

Родриго сделал все сам. Реал забил Атлетико уже на 4-й минуте. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" принимает "Атлетико".

И хозяева открыли счет уже на 4-й минуте: Родриго на скорости сместился с фланга, оббежал трех защитников и дал под штангу – Облак бессилен и 1:0 для "Реала"!

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Напомним, что UA-Футбол ведет теккстовый онлайн матча "Реал" - "Атлетико".

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