  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сантьяго Бернабеу пылает: фанаты Реала создали невероятное шоу перед дерби с Атлетико
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сантьяго Бернабеу пылает: фанаты Реала создали невероятное шоу перед дерби с Атлетико

Лига Чемпионов

Невероятная атмосфера

Сантьяго Бернабеу пылает: фанаты Реала создали невероятное шоу перед дерби с Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч между "Реалом" и "Атлетико" всегда вызывает большой ажиотаж в Мадриде. Как ни странно, сегодняшний (4 марта) поединок в Лиге чемпионов не стал исключением.

Еще до начала игры стадион превратился в настоящую арену для шоу. Трибуны были украшены огромным тифо и яркой мозаикой, что создало невероятную атмосферу.

Добавим, что для "Реала" этот матч является 500-м в Лиге чемпионов.

Читайте такжеРодриго сделал все сам. Реал забил Атлетико уже на 4-й минуте
По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Боруссия Д - Лилль 1:1. Победил прагматизм
yellow-arrow
Известны оценки Зинченко за матч против ПСВ в Лиге чемпионов
yellow-arrow
ЛЧ. Реал – Атлетико 2:1. Индивидуальный класс хозяев выше
Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости