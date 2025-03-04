Сантьяго Бернабеу пылает: фанаты Реала создали невероятное шоу перед дерби с Атлетико

Матч между "Реалом" и "Атлетико" всегда вызывает большой ажиотаж в Мадриде. Как ни странно, сегодняшний (4 марта) поединок в Лиге чемпионов не стал исключением.

Еще до начала игры стадион превратился в настоящую арену для шоу. Трибуны были украшены огромным тифо и яркой мозаикой, что создало невероятную атмосферу.

Добавим, что для "Реала" этот матч является 500-м в Лиге чемпионов.