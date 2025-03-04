Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сантьяго Бернабеу пылает: фанаты Реала создали невероятное шоу перед дерби с Атлетико
Невероятная атмосфера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч между "Реалом" и "Атлетико" всегда вызывает большой ажиотаж в Мадриде. Как ни странно, сегодняшний (4 марта) поединок в Лиге чемпионов не стал исключением.
Еще до начала игры стадион превратился в настоящую арену для шоу. Трибуны были украшены огромным тифо и яркой мозаикой, что создало невероятную атмосферу.
????️ ¡Así de espectacular luce el Santiago Bernabéu! Tifo y mosaico ????— Diario AS (@diarioas) March 4, 2025
???? @anarasueros #UCL #RealMadridAtleti #EuroDerbiEnAS pic.twitter.com/gMRyAxm9Mi
Добавим, что для "Реала" этот матч является 500-м в Лиге чемпионов.
Популярное сейчас
- Отчеты с границы подтверждают заявления США о приостановлении помощи Украине, - Туск
- Сын легенды сборной Бразилии присоединился к украинскому клубу
- Американский супертяж в наглой манере бросил вызов Усику
- Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО