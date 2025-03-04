Лига Чемпионов
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День красивейших голов. Атлетико сравнял счет в матче с Реалом. ВИДЕО
Хулиан Альварес зарядил
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" принимает "Атлетико".
И хозяева открыли счет уже на 4-й минуте: Родриго на скорости сместился с фланга, оббежал трех защитников и дал под штангу – Облак бессилен.
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Впрочем, "Атлетико" смог отыграться еще до перерыва. Хулиан Альварес также свой гол сделал сам – ему удался потрясающий обводящий удар, который бы не вытянул никто! 1:1!
Напомним, что UA-Футбол ведет теккстовый онлайн матча "Реал" - "Атлетико".
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