Лига Чемпионов
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И снова красиво. Браим Диас вывел Реал вперед в матче с Атлетико. ВИДЕО
2:1 у нас в матче
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" принимает "Атлетико" и к перерыву счет был 1:1 после двух красивых голов Родриго и Хулиана Альвареса.
Ну а после перерыва хозяева снова вышли вперед, на 55-й минуте Браим Диас накрутил нескольких соперников и низом катнул под штангу. Очередной красивый гол и 2:1 в матче.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Атлетико".
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