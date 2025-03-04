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И снова красиво. Браим Диас вывел Реал вперед в матче с Атлетико. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

2:1 у нас в матче

И снова красиво. Браим Диас вывел Реал вперед в матче с Атлетико. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" принимает "Атлетико" и к перерыву счет был 1:1 после двух красивых голов Родриго и Хулиана Альвареса.

Ну а после перерыва хозяева снова вышли вперед, на 55-й минуте Браим Диас накрутил нескольких соперников и низом катнул под штангу. Очередной красивый гол и 2:1 в матче.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Атлетико".

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