ЛЧ. Реал – Атлетико 2:1. Индивидуальный класс хозяев выше

Лига чемпионов

1/8 финала, первый матч

"Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Пять последних поединков мадридского дерби завершились вничью в основное время. На этот раз команды ожидает двухматчевая дуэль, поэтому распределение сил совсем другое. Коллективы сегодня играли прагматично – стандартно для этого столичного дерби. А вот результат поединка решили индивидуальности.

На четвертой минуте хозяева уже нашли пробел на левом фланге "Атлетико". Капитан "сливочных" Вальверде, который вышел на позиции правого защитника, отдал невероятный пас на ход Родриго. Бразилец прорвался в штрафную, сместился под слабую (хотя, у него обе рабочие) левую ногу и прекрасно пробил под левую штангу. Это не был провал футболистов "Атлетико", а прекрасные индивидуальные действия от двойки игроков "Реала".

