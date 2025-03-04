ЛЧ. Реал – Атлетико 2:1. Индивидуальный класс хозяев выше

Лига чемпионов

1/8 финала, первый матч

"Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Пять последних поединков мадридского дерби завершились вничью в основное время. На этот раз команды ожидает двухматчевая дуэль, поэтому распределение сил совсем другое. Коллективы сегодня играли прагматично – стандартно для этого столичного дерби. А вот результат поединка решили индивидуальности.

На четвертой минуте хозяева уже нашли пробел на левом фланге "Атлетико". Капитан "сливочных" Вальверде, который вышел на позиции правого защитника, отдал невероятный пас на ход Родриго. Бразилец прорвался в штрафную, сместился под слабую (хотя, у него обе рабочие) левую ногу и прекрасно пробил под левую штангу. Это не был провал футболистов "Атлетико", а прекрасные индивидуальные действия от двойки игроков "Реала".

После пропущенного "Атлетико" поначалу держал мяч на очень большом расстоянии от чужих ворот. "Реал" от этого был только в плюсе, ведь ему легче было создавать ответные атаки. На 13 минуте Браим Диас прекрасно, пяткой сыграл в стеночку с Винисиусом Жуниором. Бразилец пробивал в ближний угол, но Хименес буквально во вратарском стиле парировал этот удар ногой.

Кстати, Диас сегодня заменил дисквалифицированного Беллингема. Джуд – это игрок другого профиля, но, как минимум, креативность Браим пытался "сливочным" обеспечивать. А во втором тайме он еще и громко о себе заявил. Но об этом позже.

Несколько моментов было у Джулиано Симеоне. Сначала он неудачно поймал мяч после подачи с углового – круглый срезался с ноги. Хоть и мог расстреливать Куртуа. Впоследствии он же отдал поперечную передачу во вратарскую на Лино, где спас "Реал" только Вальверде. Сегодня (как и всегда) Федерико был повсюду. Невероятный футболист.

Гол гостей пришел внезапно на 32 минуте. Вновь сыграли индивидуальные умения определенного футболиста. Альварес принял мяч на левой части поля, резко ворвался в штрафную и прекрасным ударом забил от дальней штанги. Этот выстрел по исполнению еще красивее, чем у Родриго. В четвертом матче подряд отличился аргентинец.

Goals scored after first 26 #UCL games:



Julián Alvarez: 15 ⚽️

Lionel Messi: 13 ⚽️ pic.twitter.com/Mt0idtRlL6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2025

До перерыва команды притормозили. Начал "Реал" – сегодня "сливочные" до перерыва не тянули на себя одеяло, впоследствии присоединился и "Атлетико". Все оставили на второй тайм.

Хотя и после паузы моментального изменения картинки не было. Но на 55-й минуте штиль на стадионе внезапно перерос в бурю эмоций от болельщиков хозяев. Браим Диас после передачи Менди прошел нескольких соперников в чужой штрафной и прицельно пробил в правый угол. Еще один красивый индивидуальный гол в этом матче.

Еще два полумомента создали гости, а затем под аккомпанемент сразу несколько изменений в схеме и среди игроков от Диего Симеоне игра вернулась в тихий режим. Впоследствии было сильное ощущение, что счет 2:1 устраивает обе стороны, матч катился до завершения. Пока резкая атака "Реала" в компенсированное время не разбудила всех, кто кунял у экранов (да и возможно на стадионе тоже).

Быстро провели наступление хозяева: Мбаппе прицельным прострелом искал Винисиуса, но пас этот перехватили. Сам Килиан мяч подобрал и снова отдал в центр – на этот раз точно на Модрича. У хорвата надлежащий удар нанести не получилось. Облак забрал круглого в руки.

Счет четко отвечает событиям на поле: ни больше, ни меньше. "Реал" благодаря победе имеет немного больше шансов на проход дальше, но "Атлетико" тоже их не потерял. Все решится через неделю. Возможно, и в последние несколько минут матча.

"Реал" – "Атлетико" 2:1

Голы: Родриго 4, Браим Диас 55 – Хулиан Альварес 32

Реал: Куртуа – Вальверде (Лукас Васкес 82), Рауль Асенсио, Рюдигер, Менди – Б. Диас (Эндрик 89), Чуамэни, Камавинга (Модрич 62) – Родриго, Мбаппе, Винисиус Жуниор

Атлетико: Облак – Льоренте, Хименес, Лангле, Галан – Джулиано Симеоне (Молина 64), Барриос (Корреа 75), Де Пауль (Серлот 75), Лино (Галлахер 64) – Х. Альварес, Гризманн (Де Норман 71)

Предупреждение: Б. Диас 56