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Известны оценки Зинченко за матч против ПСВ в Лиге чемпионов

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Оценки за матч

Известны оценки Зинченко за матч против ПСВ в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

4 марта состоялся первый матч "ПСВ" - "Арсенал" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:7).

Александр Зинченко в составе "канониров" вышел на замену на 71-й минуте.

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После завершения игры статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 6.7 и 6.3 соответственно.

Наш соотечественник отдал 67% точных передач, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 12 касаний мяча.

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