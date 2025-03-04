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Известны оценки Зинченко за матч против ПСВ в Лиге чемпионов
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
4 марта состоялся первый матч "ПСВ" - "Арсенал" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:7).
Александр Зинченко в составе "канониров" вышел на замену на 71-й минуте.
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После завершения игры статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 6.7 и 6.3 соответственно.
Наш соотечественник отдал 67% точных передач, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 12 касаний мяча.
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