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Фейеноорд – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фейеноорд" и "Интер" встретятся спустя 23 года. Нидерландский клуб сенсационно выбил "Милан" в стыковых матчах Лиги Чемпионов и прошёл далее. Теперь же у нидерландского клуба новый тренер, но их ждёт другая команда с того же города.
"Интер" - лидер Серии А, но показывает нестабильные результаты. Случится ли ещё одна сенсация?
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 3.
Лига Чемпионов. 1/8 финала.
5 марта 2025. Роттердам. "Де Кюйп"
Главный судья: Эспес Эскос (Норвегия)
Трансляция: Megogo Футбол 3
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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