Фейеноорд – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Фейеноорд" и "Интер" встретятся спустя 23 года. Нидерландский клуб сенсационно выбил "Милан" в стыковых матчах Лиги Чемпионов и прошёл далее. Теперь же у нидерландского клуба новый тренер, но их ждёт другая команда с того же города.

"Интер" - лидер Серии А, но показывает нестабильные результаты. Случится ли ещё одна сенсация?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. 1/8 финала.

5 марта 2025. Роттердам. "Де Кюйп"

Главный судья: Эспес Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Футбол 3

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