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Фейеноорд – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени

Фейеноорд – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фейеноорд" и "Интер" встретятся спустя 23 года. Нидерландский клуб сенсационно выбил "Милан" в стыковых матчах Лиги Чемпионов и прошёл далее. Теперь же у нидерландского клуба новый тренер, но их ждёт другая команда с того же города.

"Интер" - лидер Серии А, но показывает нестабильные результаты. Случится ли ещё одна сенсация?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 3.

Лига Чемпионов. 1/8 финала.

5 марта 2025. Роттердам. "Де Кюйп"

Главный судья: Эспес Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Футбол 3

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Трансляция матча Фейеноорд - Интер
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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