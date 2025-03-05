Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал оформил самую большую гостевую победу в плей-офф в истории ЛЧ
Рекордная виктория
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов "канониры" в Эйндховене разбили ПСВ (7:1). Это самая большая победа на чужом поле в стадии плей-офф.
Ранее подобные результаты редко встречались на групповом этапе. Например, в сезоне 2010/11 "Марсель" разгромил со счетом 7:0 "Жилину", в кампании 2014/15 БАТЭ пострадал от "Шахтера". В розыгрыше 2017/18 "Ливерпуль" уничтожил в гостях "Марибор" – также 7:0.
Что касается плей-офф, то выездные победы с преимуществом в 3 мяча и более – редкое явление, поэтому "гуннеры" установили рекорд надолго.
Популярное сейчас
- Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Что, снова ничья? Реал – Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 04.03.2025
- "А для молодых пацанов каждые 10 тысяч гривен важны", - Вацко рассказал о долгах в Александрии
- ЛЧ. ПСВ - Арсенал 1:7. Смели
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО