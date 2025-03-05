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Арсенал оформил самую большую гостевую победу в плей-офф в истории ЛЧ

Лига Чемпионов
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Рекордная виктория

Арсенал оформил самую большую гостевую победу в плей-офф в истории ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов "канониры" в Эйндховене разбили ПСВ (7:1). Это самая большая победа на чужом поле в стадии плей-офф.

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Ранее подобные результаты редко встречались на групповом этапе. Например, в сезоне 2010/11 "Марсель" разгромил со счетом 7:0 "Жилину", в кампании 2014/15 БАТЭ пострадал от "Шахтера". В розыгрыше 2017/18 "Ливерпуль" уничтожил в гостях "Марибор" – также 7:0.

Что касается плей-офф, то выездные победы с преимуществом в 3 мяча и более – редкое явление, поэтому "гуннеры" установили рекорд надолго.

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Источник:
Givemesport
Опубликовал: Александр Симченко
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