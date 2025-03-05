Лига Чемпионов
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Хозяева теряют ничью в конце основного времени. Брюгге – Астон Вилла 1:3. Обзор матча
Львы дожали соперника
Getty Images / Global Images Ukraine
Представитель АПЛ открыл счет уже на 3-й минуте, но очень скоро "черно-синие" сравняли цифры на табло. Ничейный результат держался большую часть встречи, пока автогол и пенальти не обеспечили гостям преимущество в 2 мяча.
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Смотрите обзор первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов
Брюгге. Ян Брейдел Стадион, 26 890 зрителей
Голы: Де Кейпер, 12 – Бейли, 3, Мехеле, 82 (аг), Асенсио, 88 (п)
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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