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Хозяева теряют ничью в конце основного времени. Брюгге – Астон Вилла 1:3. Обзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено

Львы дожали соперника

Хозяева теряют ничью в конце основного времени. Брюгге – Астон Вилла 1:3. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель АПЛ открыл счет уже на 3-й минуте, но очень скоро "черно-синие" сравняли цифры на табло. Ничейный результат держался большую часть встречи, пока автогол и пенальти не обеспечили гостям преимущество в 2 мяча.

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Смотрите обзор первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов

Брюгге. Ян Брейдел Стадион, 26 890 зрителей

Брюгге – Астон Вилла 1:3

Голы: Де Кейпер, 12 – Бейли, 3, Мехеле, 82 (аг), Асенсио, 88 (п)

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Брюгге Астон Вилла
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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