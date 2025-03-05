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Анчелотти: Мы не рады, что играем с Атлетико. Это 1/8, но это мог быть полуфинал или финал
Дерби Мадрида уже по традиции было напряженным
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти подвел итоги игры с “Атлетико”.
“Сложная игра, как обычно, против “Атлетико” это нормально. Мы хорошо начали, затем Хулиан [Альварес] забил отличный гол. Второй тайм был лучше, мы работали хорошо, нашей целью было обеспечить себе небольшое примущество в счете, и мы этого добились.
Изначально мы планировали играть через фланги Винисиуса и Родриго. Первая атака удалась, но потом нам не хватало терпения. Мы форсировали игру, хотя должны были действовать в том же духе и удерживать соперника на его половине поля”.
“Команда усердно работала, хорошо оборонялась, “Атлетико” временами контролировал игру, но не создавал много моментов. Наша команда играла компактно на протяжении почти всего матча.
Нам пришлось заменить Камавингу, потому что его беспокоила спина, и выпустить на поле Модрича, чтобы он показал свой уровень и класс. Мы будем с нетерпением ждать ответной встречи. Будет трудно, “Атлетико” будет давить немного сильнее, но игра будет равной.
Это 1/8, но это мог быть полуфинал или финал. Мы не рады, что играем с “Атлетико”, и я не думаю, что “Атлетико” рад играть в 1/8 финала против мадридского “Реала”, – сказал Анчелотти.
Ответный поединок состоится 12 марта.
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