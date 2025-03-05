Анчелотти: Мы не рады, что играем с Атлетико. Это 1/8, но это мог быть полуфинал или финал

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти подвел итоги игры с “Атлетико”.

“Сложная игра, как обычно, против “Атлетико” это нормально. Мы хорошо начали, затем Хулиан [Альварес] забил отличный гол. Второй тайм был лучше, мы работали хорошо, нашей целью было обеспечить себе небольшое примущество в счете, и мы этого добились.

Изначально мы планировали играть через фланги Винисиуса и Родриго. Первая атака удалась, но потом нам не хватало терпения. Мы форсировали игру, хотя должны были действовать в том же духе и удерживать соперника на его половине поля”.