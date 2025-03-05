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Симеоне: Главная заслуга команды в том, что она не сдалась, не впала в панику

Лига Чемпионов
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Футболисты недорабатывали в определенных эпизодах

Симеоне: Главная заслуга команды в том, что она не сдалась, не впала в панику

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Атлетико” Диего Симеоне высказался о поражении от “Реала”.

“Это была игра, в которой очень большую роль сыграла тактика, каждый старался использовать свои моменты по-своему. В ситуации с их голом мы могли бы действовать лучше.

Главная заслуга команды в том, что она не сдалась, не впала в панику, которая возникает при столь раннем пропущенном голе. Она начали играть, завладела мячом, и благодаря этому пришел гол Хулиана [Альвареса], был прострел Джулиано [Симеоне], который Лино не смог замкнуть”.

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“Второй тайм начался точно так же, с гола Браима в ситуации, когда мы могли бы действовать лучше. Чаша весов склонилась в их сторону благодаря тому, что Винисиус и Мбаппе очень хорошо работают на команду, и их потенциалу при игре на контратаках.

Мы выпустили Корреа и Серлота в линию атаки, у нас была сильная оборона, способная отразить контратаку соперника. Последний эпизод мог привести к нашему вылету... кто знает, может быть, в среду мы сыграем хорошо”, – сказал Симеоне.

Соперники встретятся на “Метрополитано” 12 марта.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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