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Симеоне: Главная заслуга команды в том, что она не сдалась, не впала в панику
Футболисты недорабатывали в определенных эпизодах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Атлетико” Диего Симеоне высказался о поражении от “Реала”.
“Это была игра, в которой очень большую роль сыграла тактика, каждый старался использовать свои моменты по-своему. В ситуации с их голом мы могли бы действовать лучше.
Главная заслуга команды в том, что она не сдалась, не впала в панику, которая возникает при столь раннем пропущенном голе. Она начали играть, завладела мячом, и благодаря этому пришел гол Хулиана [Альвареса], был прострел Джулиано [Симеоне], который Лино не смог замкнуть”.
“Второй тайм начался точно так же, с гола Браима в ситуации, когда мы могли бы действовать лучше. Чаша весов склонилась в их сторону благодаря тому, что Винисиус и Мбаппе очень хорошо работают на команду, и их потенциалу при игре на контратаках.
Мы выпустили Корреа и Серлота в линию атаки, у нас была сильная оборона, способная отразить контратаку соперника. Последний эпизод мог привести к нашему вылету... кто знает, может быть, в среду мы сыграем хорошо”, – сказал Симеоне.
Соперники встретятся на “Метрополитано” 12 марта.
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