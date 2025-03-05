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Все решится во Франции. Боруссия (Дортмунд) – Лилль 1:1. Обзор матча
Шмели не воспользовались поддержкой родных стен
Фото: пресслужби ФК "Лілль"
В середине первого тайма хозяева нанесли единственный удар в створ за всю встречу. Эта попытка оказалась результативной. В других случаях "желто-черные" не могли попасть в стврр, но у "догов" аналогичная ситуация.
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Смотрите обзор первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов
Дортмунд. Сигнал Идуна Парк, 81 365 зрителей
Голы: Адэеми, 22 – Гаральдссон, 68
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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