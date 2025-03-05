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Реал одержал юбилейную победу в основной сетке главного еврокубкового турнира

Лига Чемпионов
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Впечатляющие цифры

Реал одержал юбилейную победу в основной сетке главного еврокубкового турнира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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“Сливочные” обыграли “Атлетико” в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1 на “Сантьяго Бернабеу”.

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Это 300-я победа “королевского клуба” в рамках Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов без учета квалификационной стадии. Это лучший показатель среди всех клубов, когда-либо участвовавших в соревновании.

Также испанский гранд потерпел 113 поражений и 85 раз сыграл вничью. Второе место по количеству побед в основной сетке турнира занимает “Бавария”.. Мюнхенский коллектив выиграл 237 из 398 матчей.

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Источник:
Bleacher Report Football
Опубликовал: Александр Симченко
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