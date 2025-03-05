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Эйндховен пожалел, что так далеко зашел. ПСВ – Арсенал 1:7. Обзор матча
Вечер траура для болельщиков нидерландской команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
К 31-й минуте "канониры" уже вели 3:0, поэтому хозяевам было тяжело прийти в себя после такого старта. В конце первого тайма "фермеры" забили пенальти и сократили отставание, но это произошло ненадолго.
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Смотрите обзор первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов
Эйндховен. Стадион Филипс, 34 400 зрителей
Голы: Ланг, 43 (п) – Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 73, Троссард, 48, Калафиори, 85
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