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Микель Артета: Через неделю нам надо будет завершить свою работу

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Комментарии тренера после матча

Микель Артета: Через неделю нам надо будет завершить свою работу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Арсенал" на выезде сокрушил "ПСВ" (7:1). После матча главный тренер "канониров" Микель Артета пообщался с прессой.

"Я действительно наслаждался матчем - спасибо игрокам за игру, которую они показали в важный для нас вечер против действительно сильной команды. То, как они прошли "Ювентус" в предыдущем раунде, действительно впечатляет, поэтому то, каким образом мы это сделали, как играли, какие забили голы - спасибо, это была особенная ночь.

Здорово быть частью этого. Но как команда мы хотим гораздо большего. Самое главное для меня то, что мы сейчас в очень сильной позиции для выхода в следующий раунд - а это именно там, где мы хотим быть. Поэтому через неделю в Лондоне нам надо будет завершить свою работу", - сказал Артета.

Напомним, что ответный матч пройдет 12 марта в Лондоне.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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