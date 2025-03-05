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Альварес - после поражения от Реала: Мы контролировали матч и игру
Считает результат несправедливым
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Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес дал комментарий после поражения от "Реала" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В течение встречи аргентинец отличился единственным забитым мячем в составе "матрасников" на 32-й минуте.
"Они забили в нужные моменты. Мы очень быстро пропустили, но потом сравняли счет. Мы контролировали матч и игру, но они играли на своем поле, и у них отличные игроки. Но мы знаем, что осталось еще 90 минут.
Гол был отличным, было здорово сравнять счёт, и у нас были шансы. У нас осталось 90 минут дома при наших болельщиках", — цитирует Альвареса Marca.
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