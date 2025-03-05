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Главный тренер ПСВ прокомментировал разгромное поражение своей команды

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Это больно

Главный тренер ПСВ прокомментировал разгромное поражение своей команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "ПСВ" Петер Бош ощущает домашнее поражение от "Арсенала" (1:7) в 1/8 финала ЛЧ как болезненное и унизительное, но не обвиняет своих игроков в том, что они опустили головы.

"Это больно, это унизительно и неожиданно. Проиграть "Арсеналу" - такое может случиться, но мы сыграли очень плохо. Было два момента, когда матч мог пойти по другому сценарию: эпизод, когда Саибари попал в перекладину, и момент, когда тот парень мог получить вторую желтую карточку.

В перерыве мы говорили о том, что нужно искать гол, чтобы сделать счет 3:2, потому что тогда игра еще была бы открытой. Но сразу после этого все пошло не так", - говорит Бош.

Когда у него спросили о том, что в какой-то момент игроки опустили головы, он ответил следующее.

"Это логично. Крупное поражение - это больно, и оно влияет на футболистов, независимо от возраста. Было бы неправильно, если бы они никак на это не реагировали", - сказал Бош.

Напомним, что ответный матч пройдет 12 марта в Лондоне.

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Источник:
PSV
Опубликовал: Алексей Полищук
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