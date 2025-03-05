Главный тренер Астон Виллы сохраняет спокойствие после победы

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери не стал слишком радоваться после того, как его команда обыграла "Брюгге" со счетом 3:1 в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы сыграли так, как планировали. Я ожидал трудностей, которые у нас были, учитывая уровень соперника и наше уважение к нему. Нам пришлось больше адаптироваться к ним, чем я обычно хотел бы.

После анализа и игры, которую мы провели здесь в ноябре, мы знали, что они играют очень хорошо, имеют хорошую тактическую структуру с мячом, поэтому мы решили действовать с уважением к их владению.

Впереди еще 90 минут. Мы знаем их возможности - они победили "Аталанту" и сегодня сыграли очень хорошо. Самое важное сейчас - пересмотреть матч с игроками, понять трудности, с которыми мы сталкиваемся в Европе против любой команды.

Наш опыт в Лиге конференций в прошлом году был таким же. Я рад, но спокоен. Важно сохранять баланс, ведь впереди еще один матч", - сказал Эмери.