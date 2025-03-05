Наставник Бенфики: Нас не интересует, является ли Барселона фаворитом или нет

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился мыслями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Наша подготовка была такой же (как и в очной встрече на основном этапе ЛЧ – прим.), но стратегия может немного отличаться. Мы сыграем с отличной командой, которая забивает много голов, но мы должны сосредоточиться на хороших вещах, которые мы сделали против них, таких как большое количество созданных нами моментов. Нам надо верить, что можем прогрессировать.

Нас не интересует, является ли "Барселона" фаворитом или нет. Я просто полностью сосредоточен на том, чего мы можем достичь. Мы все еще в Лиге чемпионов, в полуфинале Кубка Португалии, Примейра остается в наших руках, и мы уже выиграли один трофей (Кубок португальской лиги). Наша цель — завоевать больше трофеев в этом сезоне", – подчеркнул португалец.