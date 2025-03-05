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Главный тренер Байера высказался в преддверии матча против Баварии
ЛЧ и Бундеслига - разные турниры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
лавный тренер "Байера" Хаби Алонсо пообщался с прессой накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".
"Мы в форме и хотим снова показать, что можем навязать борьбу "Баварии". Но также понимаем, что Лига чемпионов и Бундеслига - это совершенно разные турниры. Лига чемпионов немного более эмоциональная. Самое важное - эмоциональный контроль, потому что пяти плохих минут может хватить, чтобы вылететь.
Мы хорошо знаем друг друга и недавно уже играли. Нужно уметь справляться с непростыми моментами, которые могут возникнуть. Это "Бавария", лучшая команда Германии, но лучшая команда не всегда побеждает. Посмотрим", - сказал Алонсо.
Напомним, что матч "Бавария" - "Байер" состоится 5 марта. Старт - в 22:00 по Киеву.
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