  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Главный тренер Байера высказался в преддверии матча против Баварии
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Байера высказался в преддверии матча против Баварии

Лига Чемпионов

ЛЧ и Бундеслига - разные турниры

Главный тренер Байера высказался в преддверии матча против Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

лавный тренер "Байера" Хаби Алонсо пообщался с прессой накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

"Мы в форме и хотим снова показать, что можем навязать борьбу "Баварии". Но также понимаем, что Лига чемпионов и Бундеслига - это совершенно разные турниры. Лига чемпионов немного более эмоциональная. Самое важное - эмоциональный контроль, потому что пяти плохих минут может хватить, чтобы вылететь.

Мы хорошо знаем друг друга и недавно уже играли. Нужно уметь справляться с непростыми моментами, которые могут возникнуть. Это "Бавария", лучшая команда Германии, но лучшая команда не всегда побеждает. Посмотрим", - сказал Алонсо.

Напомним, что матч "Бавария" - "Байер" состоится 5 марта. Старт - в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеНовая немецкая классика. Бавария – Байер. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЛЧ на 05.03.2025
По теме
yellow-arrow
Наставник Бенфики: Нас не интересует, является ли Барселона фаворитом или нет
yellow-arrow
Главный тренер Астон Виллы сохраняет спокойствие после победы
yellow-arrow
Главный тренер ПСВ прокомментировал разгромное поражение своей команды
Бавария (Мюнхен) Хаби Алонсо Лига чемпионов Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости