Главный тренер Байера высказался в преддверии матча против Баварии

лавный тренер "Байера" Хаби Алонсо пообщался с прессой накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

"Мы в форме и хотим снова показать, что можем навязать борьбу "Баварии". Но также понимаем, что Лига чемпионов и Бундеслига - это совершенно разные турниры. Лига чемпионов немного более эмоциональная. Самое важное - эмоциональный контроль, потому что пяти плохих минут может хватить, чтобы вылететь.

Мы хорошо знаем друг друга и недавно уже играли. Нужно уметь справляться с непростыми моментами, которые могут возникнуть. Это "Бавария", лучшая команда Германии, но лучшая команда не всегда побеждает. Посмотрим", - сказал Алонсо.