Бенфика - Барселона. Cмотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В 1/8 финала Лиги чемпионов жеребьевка свела "Бенфику" и "Барселону". Напомним, что эти команды уже встречались в этом сезоне на Этапе лиги. Тогда каталонцы в бешеном матче победили со счетом 5:4.

Первый поединок 1/8 состоится в среду, 5-го марта. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.

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