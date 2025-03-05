Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/25 против "Ливерпуля". Игра пройдет на стадионе "Парк-де-Пренс".
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 1/8 финала, первый матч
05.03.2025
Париж, "Парк-де-Пренс"
"ПСЖ" 22:00 "Ливерпуль"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Популярное сейчас
- Мудрик: У меня отняли единственное, что делало меня счастливым. Что у меня осталось?
- Известны оценки Зинченко за матч против ПСВ в Лиге чемпионов
- Время Цыганкова в Жироне подходит к концу? Украинца снова сватают в АПЛ
- Красота по-испански. Реал - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО