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ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/25 против "Ливерпуля". Игра пройдет на стадионе "Парк-де-Пренс".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 1/8 финала, первый матч
05.03.2025
Париж, "Парк-де-Пренс"
"ПСЖ" 22:00 "Ливерпуль"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Пари Сен-Жермен - Ливерпуль
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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