ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/25 против "Ливерпуля". Игра пройдет на стадионе "Парк-де-Пренс".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 1/8 финала, первый матч

05.03.2025

Париж, "Парк-де-Пренс"

"ПСЖ" 22:00 "Ливерпуль"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1