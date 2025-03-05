Бавария – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "Бавария" и "Байер". Первая игра противостояния состоится в Мюнхене. На прошлой стадии хозяева выбили "Селтик", тогда как "Байер" вышел в плей-офф напрямую.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 5-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Баварія – Баєр Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.