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Не Ливерпуль. Слот назвал лучшую команду Европы

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Не принял это звание

Не Ливерпуль. Слот назвал лучшую команду Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на слова наставника "ПСЖ" Луис Энрике о том, что мерсисайдская команда является лучшей в Европе. По мнению нидерландского специалиста, таковой является мадридский "Реал".

"Лучшая команда в Европе должна выиграть Лигу чемпионов. Нам еще далеко до этого, завтра нас ждет очень сложная игра, а затем, если мы пройдем, то и остальной турнир.

Я считаю, что лучшей командой в Европе на данный момент остается "Реал Мадрид", потому что он выиграл этот турнир в прошлом сезоне. Мне кажется, что вы должны выиграть ЛЧ, прежде чем сможете сказать, что вы лучшая команда", – считает Слот.

Первый матч "ПСЖ" и "Ливерпуля" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, 5 марта. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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