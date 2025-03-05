Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не Ливерпуль. Слот назвал лучшую команду Европы
Не принял это звание
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на слова наставника "ПСЖ" Луис Энрике о том, что мерсисайдская команда является лучшей в Европе. По мнению нидерландского специалиста, таковой является мадридский "Реал".
"Лучшая команда в Европе должна выиграть Лигу чемпионов. Нам еще далеко до этого, завтра нас ждет очень сложная игра, а затем, если мы пройдем, то и остальной турнир.
Я считаю, что лучшей командой в Европе на данный момент остается "Реал Мадрид", потому что он выиграл этот турнир в прошлом сезоне. Мне кажется, что вы должны выиграть ЛЧ, прежде чем сможете сказать, что вы лучшая команда", – считает Слот.
Первый матч "ПСЖ" и "Ливерпуля" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, 5 марта. Начало – в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Мудрик: У меня отняли единственное, что делало меня счастливым. Что у меня осталось?
- Салах – лучший игрок в истории АПЛ? В этом сезоне он уже превзошел Роналду, Руни и Кейна
- ЛЧ. ПСВ - Арсенал 1:7. Смели
- Известны оценки Зинченко за матч против ПСВ в Лиге чемпионов
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО