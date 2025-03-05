Не Ливерпуль. Слот назвал лучшую команду Европы

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на слова наставника "ПСЖ" Луис Энрике о том, что мерсисайдская команда является лучшей в Европе. По мнению нидерландского специалиста, таковой является мадридский "Реал".

"Лучшая команда в Европе должна выиграть Лигу чемпионов. Нам еще далеко до этого, завтра нас ждет очень сложная игра, а затем, если мы пройдем, то и остальной турнир.

Я считаю, что лучшей командой в Европе на данный момент остается "Реал Мадрид", потому что он выиграл этот турнир в прошлом сезоне. Мне кажется, что вы должны выиграть ЛЧ, прежде чем сможете сказать, что вы лучшая команда", – считает Слот.