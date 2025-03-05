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Флик - перед противостоянием с Бенфикой: На этом этапе не бывает легких матчей

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Недооценки не будет

Флик - перед противостоянием с Бенфикой: На этом этапе не бывает легких матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился ожиданиями от первой игры в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Это противостояние длится 180 минут. Мы ожидаем встречи с отличной командой, одной из лучших на этом турнире на данный момент. Нам придется играть намного лучше, чем они, чтобы пройти дальше. Мы чувствуем себя более подготовленными, чем перед играми чемпионата.

На этом этапе не бывает легких матчей. "Бенфика" — фантастический соперник, у которого стадион с особой атмосферой", - цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч "Бенфики" и "Барселоны" состоится сегодня, 5 марта, в 22:00.

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Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Барселона Ханси Флик
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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