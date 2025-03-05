Главный тренер Интера высказался накануне матча против Фейеноорда

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги пообщался с прессой накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Фейеноорда".

"Фейеноорд" - это физически сильная команда с большим потенциалом. Мы знаем, что играть здесь непросто. Я играл здесь в 2000 году с "Лацио" и помню, какая здесь замечательная атмосфера. Понимаем, что впереди ответный матч, но сейчас нужно думать о завтрашней игре, где нам придется справиться с некоторыми кадровыми проблемами, как и всем командам.

Ребята знают, что первый матч имеет огромное значение для выхода в следующий раунд. Нам нужно провести великолепную игру, и я все еще размышляю о лучших решениях, чтобы это стало возможным. У нас есть некоторые мелкие проблемы, которые надо решить, но я вижу большую отдачу от всех ребят", - сказал Индзаги.