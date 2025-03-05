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Главный тренер Интера высказался накануне матча против Фейеноорда
Первый матч имеет огромное значение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги пообщался с прессой накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Фейеноорда".
"Фейеноорд" - это физически сильная команда с большим потенциалом. Мы знаем, что играть здесь непросто. Я играл здесь в 2000 году с "Лацио" и помню, какая здесь замечательная атмосфера. Понимаем, что впереди ответный матч, но сейчас нужно думать о завтрашней игре, где нам придется справиться с некоторыми кадровыми проблемами, как и всем командам.
Ребята знают, что первый матч имеет огромное значение для выхода в следующий раунд. Нам нужно провести великолепную игру, и я все еще размышляю о лучших решениях, чтобы это стало возможным. У нас есть некоторые мелкие проблемы, которые надо решить, но я вижу большую отдачу от всех ребят", - сказал Индзаги.
Напомним, что первый матч между "Фейеноордом" и "Интером" в 1/8 состоится в среду, 5-го марта. Начало игры в 19:45 по киевскому времени.
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