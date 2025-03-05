Топ-5 противостояний команд из одной страны в ЛЧ: Эль Классико, заруба Челси и Ливерпуля и абсурдный регламент

Этот сезон Лиги чемпионов подарил нам не только новый формат этапа лиги, но и несколько изменений в регламенте плей-офф. Одно из них - теперь клубы из одной страны могут встречаться между собой уже на стадии 1/8 финала (раньше их разводили до четвертьфинала). Так вот, это нововведение уже подарило нам несколько крутых вывесок. Вчера мы увидели дерби между "Реалом" и "Атлетико", а уже сегодня нас ждет борьба между двумя лучшими командами Германии - "Байером" и "Баварией". Эти громкие афиши побудили нас выделить и напомнить вам о самых памятных битвах клубов из одной страны в плей-офф ЛЧ (без учета финалов, только двухматчевые противостояния).

5 место: Сезон-2010/2011. Полуфинал. "Реал" - "Барселона" - 0:2 и 1:1

Начнем сегодня с легендарного "эль класико". В начале десятых увидеть баталию между "Реалом" с "Барсой" в ЛЧ было мечтой всех футбольных фанатов. И эта мечта осуществилась в полуфинале розыгрыша 2010/11. С одной стороны, какой-то большой интриги в этом двухматчевом противостоянии не получилось, но как мы могли не взять в наш рейтинг поединки, где на поле одновременно находилось столько звезд: Месси, Иньеста, Хави, Вилья, Алвес, Пуйоль в составе "сине-гранатовых" и Роналду, Алонсо, Касильяс, Озил, Ди Мария в стане "сливочных". На каждой позиции - звезда мирового масштаба.

Первый матч прошел на "Сантьяго Бернабеу". Там дуэль Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы осталась за каталонцем. При счете "0:0" у "Барсы" удалили запасного вратаря Хосе Пинто, который устроил потасовку на кромке поля, а у "Реала" основного защитника Пепе - за грубый фол на Алвесе. Настолько сильно кипели эмоции в тот вечер.

В большинстве "Барселона" чувствовала себя очень уверенно, а результат для гостей обеспечил юный Лео Месси. В эпизоде со своим первым голом аргентинец блестяще сыграл на опережение, а оформляя дубль, Месси забил один из лучших голов в истории ЛЧ: он обошел четырех защитников и пробил в падении с правой ноги мимо Икера Касильяса.

В ответном матче все ждали, что заведенный и разъяренный "Реала" попытается отыграться, но все стало ясно уже на 54 минуте, когда Педро забил третий гол "Барсы" за два поединка. Хотя Марсело позже и отыграл этот мяч, времени на что-то большее у "Реала" уже не было...

"Барселона" вышла в финал, где уверенно разобралась с "Манчестер Юнайтед" (3:1).

4 место: Сезон-2015/2016. Четвертьфинал. "Барселона" - "Атлетико" - 2:1 и 0:2

Далее вспомним еще одно противостояние испанских коллективов, которое получилось более интригующим и конкурентным, чем вышеописанное "эль-класико". Речь идет о зарубе между "Барселоной" и "Атлетико" в 2016-м.

В первом матче на "Камп Ноу" мадридцы открыли счет, когда Фернандо Торрес реализовал выход один на один. Но уже через 10 минут форвард серьезно подвел свою команду - он получил удаление за две желтые карточки. Из-за этого гости были вынуждены играть в меньшинстве почти час.

"Барса" смогла использовать численное преимущество только во втором тайме: дубль оформил Луис Суарес. Сначала уругваец замкнул прострел Жорди Альбы, а затем откликнулся на кросс Дани Алвеса, забив в падении головой.

Барселона была явным фаворитом того противостояния, поэтому, перед ответным матчем, в камбэк "Атлетико" мало кто верил. Однако подопечные Симионе в той игре идеально показали, что значит выражение "грызть поле зубами для победы". Своим дублем на дубль Суареса ответил Антуан Гризманн: француз открыл счет ударом головой после подачи с фланга, а на 88-й минуте забил второй гол с пенальти, который был назначен за игру рукой от Андреса Иньесты.

"Атлетико" во второй раз за несколько лет оказался в шаге от "ушастого" кубка, но переиграть в финале "Реалм снова не удалось. Королевский клуб победил в матче с достаточно спорным судейством и драматической серией пенальти.

3 место: Сезон-2018/2019. Четвертьфинал "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" - 1:0 и 3:4

Бронзу от нас получают "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", которые выдали настоящую феерию в четвертьфинале Лиги чемпионов шесть лет назад. В этих двух матчах было почти все, чего только могут желать фанаты, начиная от большого количества голов, до драматической развязки на последних секундах.

Правда, судьбу первого матча в Лондоне решил лишь один гол. Сначала "Сити" не реализовал пенальти - Льорис потянул удар Серхио Агуэро, а за 20 минут до конца игры Сон Хын Мин обеспечил хозяевам минимальную победу.

Тем не менее, даже после сенсации в первой игре, мало кто верил в проход "шпор" - настолько огромной казалась разница в уровне команд. Однако ответный матч на "Этихаде" доказал обратное.

Только за стартовые 11 минут команды забили четыре гола на двоих! Все начал Рахим Стерлинг, в своем стиле сместившись с левого фланга в центр и попав в дальний угол. Затем Сон Хын Мин оформил дубль за три минуты, но Бернарду Силва мгновенно сравнял счет.

В середине первого тайма Стерлинг также оформил дубль, но "горожанам" нужно было забивать еще. С этой задачей они справились, когда спасительный (как тогда казалось) гол забил Кун Агуэро.

Однако и это еще был не конец! "Тоттенхэм" не отчаялся из-за потери преимущества и все же вырвал проход в полуфинал. Решающий "выездной" гол бедром забил Фернандо Льоренте. А эмоциональной кульминацией стала отмена мяча "Сити" на последних секундах. Неистовую радость на трибунах сменило разочарование в виде надписи "VAR" на табло стадиона.

"Тоттенхэм" затем сотворил еще одно чудо против Аякса, но на финал везения уже не хватило. Там команда Маурисио Почеттино уступила "Ливерпулю" (0:2).

2 место: Сезон-2008/2009. Четвертьфинал. "Ливерпуль" - "Челси" - 1:3 и 4:4

На втором месте у нас самый эпичный поединок из этого списка. В 2009-м в четвертьфинале Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Челси" устроили сумасшедшую перестрелку.

На "Энфилде" команды Бенитеса и Гуса Хиддинка забили не так много... "всего" четыре гола на двоих! "Ливерпуль" открыл счет благодаря голу Торреса, но "синие" смогли отыграться усилиями неожиданного героя. Сербский защитник Бранислав Иванович оформил дубль. Он дважды успешно сходил на стандарты, где выигрывал воздух в штрафной соперников. Окончательный счет установил Дрогба - "1:3".

Счет не приятный, но мы все знаем, что нельзя списывать "Ливерпуль" со счета, когда речь идет о матчах ЛЧ. И в тот раз команда Бенитеса едва не сотворила очередной камбэк. В Лондоне "красные" быстро повели "0:2", но после перерыва игроки "Челси" поймали настоящий кураж: они отличились трижды в течение 25 минут.

После этого феерить снова начали гости. Голы Лукаса Лейвы и Дирка Кюйта вернули "Ливерпуль" в игру. Интрига держалась вплоть до 90 минуты, пока Лэмпард мощным ударом не сделал счет "4:4".

"Челси" хоть и пролез в полуфинал, но вряд ли вспоминает этот сезон с приятными мыслями, ведь в 1/2 они уступили "Барсе". Да, речь именно о той игре со скандальным судейством норвежца Эвребе. Но это уже совсем другая история!

1 место: Сезон 2002/2003. Полуфинал. "Интер" - "Милан" - 0:0,1:1

Итальянские клубы уже достаточно давно не являются гегемонами на европейской арене, но два десятилетия назад все было иначе. Тогда представители Апеннин были постоянными участниками решающих стадий в еврокубках. Более того, именно они часто становились обладателями этих трофеев. Именно поэтому неудивительно, что несколько раз они встречались между собой. На первом месте драма, которая произошла во время дерби "Интера" и "Милана".

В составах команд тогда было не просто несколько суперзвезд, а настоящие созвездия! Особенно это касалось игроков обороны, что и стало главной причиной того, почему противостояние не получилось зрелищным и очень результативным. Согласитесь, против линий Дзанетти-Каннаваро-Матерацци-Кордоба и Костакурта-Неста-Каладзе-Мальдини не слишком легко создавать моменты. Так же и реализовывать, когда в воротах Тольдо или Дида. Неудивительно, что первый матч завершился нулевой ничьей.

Однако Андрею Шевченко все же удалось забить в условиях такой мощной оборонительной оппозиции. Правда, "Интер" тоже сумел отличиться голом: Обафеми Мартинс воспользовался ошибкой Мальдини. Ничья "1:1", но дальше прошел "Милан".

Казалось бы, что все логично, все мы знаем, что правило "выездного" гола - относительно свежая история. Но только вдумайтесь в этот сюжет. Судьбу того полуфинала решил "выездной" гол, который был забит на родном для обеих команд стадионе. Миланские коллективы уже очень давно делят одну и ту же арену, поэтому оба поединка фактически проходили на одном стадионе, а юридически - на двух разных. Даже трудно представить, как обидно было принять такое бюрократическое поражение игрокам и фанатам "Интера"

Однако эта шутка судьбы никак не отменяет крутости того противостояния. Особенно ожесточенным стал решающий матч: команды совершили 39 нарушений на двоих. Ну и трудно не напомнить, что героем того полуфинала стал украинец. К тому же в финале того сезона Шева записал в свой актив еще и решающий мяч в серии пенальти с "Ювентусом".

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