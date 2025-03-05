Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковач - после ничьи с Лиллем: Мы увидели два совершенно разных тайма
Потеря концентрации чревата потерей очков
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник дортмундской "Боруссии" Нико Ковач подвел итоги ничейного поединка с "Лиллем" (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Сегодня мы увидели два совершенно разных тайма. Мы были лучше в первом тайме, но были слишком пассивными во втором. Играя против хорошего соперника, мы действовали не лучшим образом в единоборствах и были наказаны за это, потеряв преимущество в счете.
Слабых соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов больше нет. Нам предстоит очень тяжелая задача в Лилле, и мы надеемся в итоге пройти дальше. Я однозначно доволен развитием моей команды, даже если во втором тайме случаются такие неудачи, как сегодня", - цитирует Ковача официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между немецкой и французской командами состоится 12 марта, в 19:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Плимут проиграл Халлу матч за 6 очков. Оценки Таловерова
- Красота по-испански. Реал - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча
- Салах – лучший игрок в истории АПЛ? В этом сезоне он уже превзошел Роналду, Руни и Кейна
- ДНК победителя: когда Реал уже нельзя остановить
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО