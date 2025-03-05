Ковач - после ничьи с Лиллем: Мы увидели два совершенно разных тайма

Наставник дортмундской "Боруссии" Нико Ковач подвел итоги ничейного поединка с "Лиллем" (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Сегодня мы увидели два совершенно разных тайма. Мы были лучше в первом тайме, но были слишком пассивными во втором. Играя против хорошего соперника, мы действовали не лучшим образом в единоборствах и были наказаны за это, потеряв преимущество в счете.

Слабых соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов больше нет. Нам предстоит очень тяжелая задача в Лилле, и мы надеемся в итоге пройти дальше. Я однозначно доволен развитием моей команды, даже если во втором тайме случаются такие неудачи, как сегодня", - цитирует Ковача официальный сайт УЕФА.