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Защитник Арсенала прокомментировал победу над ПСВ
Забил первый гол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юрриен Тимбер начал свою карьеру в "Фейеноорде", а затем провел пять успешных сезонов в "Аяксе" - оба клуба являются главными соперниками "ПСВ", поэтому Тимбер не скрывал улыбки во время интервью после матча.
"Это было очень приятно. Очевидно, что это не мое любимое место, поэтому приятно вернуться в Нидерланды и забить против "ПСВ". Великолепный кросс от Райса, все остальные голы тоже было приятно увидеть, надеюсь, мы сделали фанатов счастливыми сегодня.
Мы были очень креативными, очень энергичными, я чувствовал это даже до игры. Выходя на поле, я чувствовал, что шансы будут, и мы их реализовали как команда, и сделали это великолепно. Мы показали много разных качеств. Мы демонстрировали их и до этого матча, но важно быть клиническими, когда попадаешь в штрафную площадку, оставаться сильными в защите, и мы сделали это сегодня", - сказал Тимбер.
Напомним, что ответный матч пройдет 12 марта в Лондоне.
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