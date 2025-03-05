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Защитник Арсенала прокомментировал победу над ПСВ

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Забил первый гол

Защитник Арсенала прокомментировал победу над ПСВ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Юрриен Тимбер начал свою карьеру в "Фейеноорде", а затем провел пять успешных сезонов в "Аяксе" - оба клуба являются главными соперниками "ПСВ", поэтому Тимбер не скрывал улыбки во время интервью после матча.

"Это было очень приятно. Очевидно, что это не мое любимое место, поэтому приятно вернуться в Нидерланды и забить против "ПСВ". Великолепный кросс от Райса, все остальные голы тоже было приятно увидеть, надеюсь, мы сделали фанатов счастливыми сегодня.

Мы были очень креативными, очень энергичными, я чувствовал это даже до игры. Выходя на поле, я чувствовал, что шансы будут, и мы их реализовали как команда, и сделали это великолепно. Мы показали много разных качеств. Мы демонстрировали их и до этого матча, но важно быть клиническими, когда попадаешь в штрафную площадку, оставаться сильными в защите, и мы сделали это сегодня", - сказал Тимбер.

Напомним, что ответный матч пройдет 12 марта в Лондоне.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов ПСВ (Эйндховен) Юрриен Тимбер
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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