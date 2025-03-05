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Звезда Арсенала отреагировал на разгром ПСВ в Лиге чемпионов
Он не смог принять участие в этом противостоянии из-за травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный вингер лондонского "Арсенала" отреагировал на разгром "ПСВ" (1:7) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Во время матча Букайо Сака выложил виральную фотографию в Инстаграм, на которой изображен Майкл Джексон, который ест попкорн, намекая таким образом на то, какой захватывающий матч ему пришлось увидеть.
Bukayo Saka, via Instagram, during Arsenal’s demolition of PSV tonight.— now.arsenal (@now_arsenaI) March 4, 2025
The Arsenal boy is certainly enjoying this one! pic.twitter.com/SBNYUAFVfo
23-летний англичанин не мог принять участие в этом противостоянии из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил в конце прошлого года. Ожидается, что в ближайшее время нападающий сможет вернуться на поле.
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Напомним, что ответный матч между "Арсеналом" и "ПСВ" состоится на "Эмирейтс" в среду 12-го марта.
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