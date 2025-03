Звезда Арсенала отреагировал на разгром ПСВ в Лиге чемпионов

Звездный вингер лондонского "Арсенала" отреагировал на разгром "ПСВ" (1:7) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во время матча Букайо Сака выложил виральную фотографию в Инстаграм, на которой изображен Майкл Джексон, который ест попкорн, намекая таким образом на то, какой захватывающий матч ему пришлось увидеть.

Bukayo Saka, via Instagram, during Arsenal’s demolition of PSV tonight.



The Arsenal boy is certainly enjoying this one! pic.twitter.com/SBNYUAFVfo