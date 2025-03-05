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Звезда Арсенала отреагировал на разгром ПСВ в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Он не смог принять участие в этом противостоянии из-за травмы

Звезда Арсенала отреагировал на разгром ПСВ в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер лондонского "Арсенала" отреагировал на разгром "ПСВ" (1:7) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во время матча Букайо Сака выложил виральную фотографию в Инстаграм, на которой изображен Майкл Джексон, который ест попкорн, намекая таким образом на то, какой захватывающий матч ему пришлось увидеть.

23-летний англичанин не мог принять участие в этом противостоянии из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил в конце прошлого года. Ожидается, что в ближайшее время нападающий сможет вернуться на поле.

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Напомним, что ответный матч между "Арсеналом" и "ПСВ" состоится на "Эмирейтс" в среду 12-го марта.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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