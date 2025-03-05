  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Лилля - после 1:1 с Боруссией Д: Мы в очень выгодном положении перед вторым матчем
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Лилля - после 1:1 с Боруссией Д: Мы в очень выгодном положении перед вторым матчем

Лига Чемпионов

"Доги" не перестают удивлять

Тренер Лилля - после 1:1 с Боруссией Д: Мы в очень выгодном положении перед вторым матчем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лилля" Бруно Женезио дал комментарий после выездной ничьи в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:1).

"Сегодня мы провели хорошую игру, особенно во втором тайме. Ничья 1:1 поставила нас в очень выгодное положение перед вторым матчем. Но нам придется провести очень большую игру дома, если мы хотим выйти в четвертьфинал", - сказал Женезио.

Ответный матч "Лилль" и "Боруссия" проведут 12 марта, во Франции.

Читайте такжеКовач - после ничьи с Лиллем: Мы увидели два совершенно разных тайма

По теме
yellow-arrow
Защитник Атлетико: Мы уверены, что пройдем Реал
yellow-arrow
Звезда Арсенала отреагировал на разгром ПСВ в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Ковач - после ничьи с Лиллем: Мы увидели два совершенно разных тайма
Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Бруно Женезио Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости