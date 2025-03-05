Тренер Лилля - после 1:1 с Боруссией Д: Мы в очень выгодном положении перед вторым матчем

Главный тренер "Лилля" Бруно Женезио дал комментарий после выездной ничьи в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:1).

"Сегодня мы провели хорошую игру, особенно во втором тайме. Ничья 1:1 поставила нас в очень выгодное положение перед вторым матчем. Но нам придется провести очень большую игру дома, если мы хотим выйти в четвертьфинал", - сказал Женезио.

Ответный матч "Лилль" и "Боруссия" проведут 12 марта, во Франции.



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