Защитник Атлетико: Мы уверены, что пройдем Реал

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес уверен в том, что его команда выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В рамках первого поединка 1/8 финала турнира "матрасники" вчера уступили мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.

"Мы великолепно провели игру, несмотря на повлиявшие на результат мелочи. Уверены, что сможем добиться прохода дальше", - цитирует уругвайца сайт УЕФА.

12 марта "Атлетико" примет "Реал" в ответном матче.



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