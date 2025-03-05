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Защитник Атлетико: Мы уверены, что пройдем Реал
Нелегкая задача
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Атлетико" Хосе Хименес уверен в том, что его команда выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.
В рамках первого поединка 1/8 финала турнира "матрасники" вчера уступили мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.
"Мы великолепно провели игру, несмотря на повлиявшие на результат мелочи.
Уверены, что сможем добиться прохода дальше", - цитирует уругвайца сайт УЕФА.
12 марта "Атлетико" примет "Реал" в ответном матче.
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