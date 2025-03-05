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Защитник Атлетико: Мы уверены, что пройдем Реал

Лига Чемпионов
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Нелегкая задача

Защитник Атлетико: Мы уверены, что пройдем Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес уверен в том, что его команда выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В рамках первого поединка 1/8 финала турнира "матрасники" вчера уступили мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.

"Мы великолепно провели игру, несмотря на повлиявшие на результат мелочи.

Уверены, что сможем добиться прохода дальше", - цитирует уругвайца сайт УЕФА.

12 марта "Атлетико" примет "Реал" в ответном матче.

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Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Хосе Хименес
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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