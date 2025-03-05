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Капитан Боруссии Дортмунд оценил игру команды против Лилля

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Честное мнение

Капитан Боруссии Дортмунд оценил игру команды против Лилля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эмре Джан критически оценил игру "Боруссии" во втором тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лилля" (1:1).

"Это была совсем некрасивая игра. Мы недостаточно интенсивно действовали без мяча. Нам обязательно нужно играть лучше. Во втором тайме мы были слишком пассивны, не проникали в опасные зоны - а именно это нужно делать против "Лилля". Мы должны лучше двигаться без мяча и действовать смелее с мячом.

Ответный матч на следующей неделе не будет легким, но мы едем туда с уверенностью и верой в то, что можем пройти дальше", - сказал Джан.

Напомним, что ответный матч состоится 12 марта во Франции.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Эмре Джан Лилль
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Источник:
BVB
Опубликовал: Алексей Полищук
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