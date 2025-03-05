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Тренер Ливерпуля - о матче против ПСЖ в ЛЧ: Должно быть интересно

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Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Ливерпуля - о матче против ПСЖ в ЛЧ: Должно быть интересно

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет против "ПСЖ".

"ПСЖ" - одна из сильнейших команд Европы, как вы можете видеть по тому, как они играют в последние несколько месяцев. Это великолепный матч, которого с нетерпением ждет каждый, кто любит футбол. Мы вдвоем забили много голов в этом сезоне и играем в похожей манере, поэтому должно быть интересно", - сказал специалист.

Напомним, что матч "ПСЖ" - "Ливерпуль" стартует 5 марта в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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