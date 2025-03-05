Тренер Ливерпуля - о матче против ПСЖ в ЛЧ: Должно быть интересно

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет против "ПСЖ".

"ПСЖ" - одна из сильнейших команд Европы, как вы можете видеть по тому, как они играют в последние несколько месяцев. Это великолепный матч, которого с нетерпением ждет каждый, кто любит футбол. Мы вдвоем забили много голов в этом сезоне и играем в похожей манере, поэтому должно быть интересно", - сказал специалист.