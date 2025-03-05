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ПСЖ показал заявку на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Французский клуб выставил 22 футболиста на матч

ПСЖ показал заявку на матч Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" показал заявку на матч Лиги Чемпионов.

Французский клуб взял 22 футболиста на матч против "Ливерпуля". В поединке смогут поучаствовать.

Вратари: Доннарума, Сафонов, Тенас

Защитники: Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Беральдо, Пачо

Полузащита: Кварацхелия, Руис, Витинья, Маюлу, Заир-Эмери, Невеш

Нападение: Рамос, Дембеле, Дуе, Ли Кан-Ин, Барколя, Мбайе.

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Напомним, что "ПСЖ" встречается с "Ливерпулем" в матче Лиги Чемпионов. Поединок состоится 5 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
PSG
Опубликовал: Владислав Прийменко
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