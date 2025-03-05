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ПСЖ показал заявку на матч Лиги Чемпионов
Французский клуб выставил 22 футболиста на матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" показал заявку на матч Лиги Чемпионов.
Французский клуб взял 22 футболиста на матч против "Ливерпуля". В поединке смогут поучаствовать.
Вратари: Доннарума, Сафонов, Тенас
Защитники: Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Беральдо, Пачо
Полузащита: Кварацхелия, Руис, Витинья, Маюлу, Заир-Эмери, Невеш
Нападение: Рамос, Дембеле, Дуе, Ли Кан-Ин, Барколя, Мбайе.
Le groupe des 2️⃣2️⃣ acteurs pour la rencontre de ce soir ! ❤️????#PSGLIV I #UCL pic.twitter.com/acwaQkH9me— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 5, 2025
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Напомним, что "ПСЖ" встречается с "Ливерпулем" в матче Лиги Чемпионов. Поединок состоится 5 марта в 22:00 по киевскому времени.
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