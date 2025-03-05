Легенда "Баварии" Томас Мюллер поделился своими мыслями относительно завершения карьеры.

"Больше мотивирует желание продолжать, чем страх остановиться. Я буду в порядке, даже если будет меньше адреналина. Я реалист, после выхода на пенсию я больше никогда не получу такого прилива адреналина. Это касается и давления, с которым вам приходится сталкиваться. Раскрываете ли вы свой потенциал? Оправдываете ли собственные ожидания и ожидания других? Трудно отпустить. Пока я считаю, что физически способен принять этот вызов и бороться за острые ощущения, я хочу продолжать", - сказал футболист.