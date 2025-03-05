  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мюллер поделился своими мыслями относительно завершения карьеры
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мюллер поделился своими мыслями относительно завершения карьеры

Лига Чемпионов

Я реалист, после выхода на пенсию я больше никогда не получу такого прилива адреналина (с)

Мюллер поделился своими мыслями относительно завершения карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Баварии" Томас Мюллер поделился своими мыслями относительно завершения карьеры.

"Больше мотивирует желание продолжать, чем страх остановиться. Я буду в порядке, даже если будет меньше адреналина. Я реалист, после выхода на пенсию я больше никогда не получу такого прилива адреналина. Это касается и давления, с которым вам приходится сталкиваться. Раскрываете ли вы свой потенциал? Оправдываете ли собственные ожидания и ожидания других? Трудно отпустить. Пока я считаю, что физически способен принять этот вызов и бороться за острые ощущения, я хочу продолжать", - сказал футболист.

Напомним, что у Томаса контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года.

Читайте такжеСпортивный директор Баварии высказался о будущем Мюллера
По теме
yellow-arrow
Фейеноорд – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Центрбек Интера поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Фейеноорда
yellow-arrow
ПСЖ показал заявку на матч Лиги Чемпионов
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости