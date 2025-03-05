Центрбек Интера поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Фейеноорда

Нидерландский центральный защитник "Интера" Стефан де Врей выступил на пресс-конференции накануне матча 1/8 финала ЛЧ против "Фейеноорда".

"Мне хорошо знакома эта атмосфера, она прекрасна, и болельщики действительно гонят команду вперед. Мы ожидаем великолепный матч.

Это будет особенный матч для меня. Я вырос здесь, прошел через все юношеские команды, ездил на автобусе на тренировки и мечтал сыграть здесь. Мне это удалось, и я наслаждался пятью замечательными годами".