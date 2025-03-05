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Центрбек Интера поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Фейеноорда

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Стефан де Врей ответил на вопросы журналистов

Центрбек Интера поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский центральный защитник "Интера" Стефан де Врей выступил на пресс-конференции накануне матча 1/8 финала ЛЧ против "Фейеноорда".

"Мне хорошо знакома эта атмосфера, она прекрасна, и болельщики действительно гонят команду вперед. Мы ожидаем великолепный матч.

Это будет особенный матч для меня. Я вырос здесь, прошел через все юношеские команды, ездил на автобусе на тренировки и мечтал сыграть здесь. Мне это удалось, и я наслаждался пятью замечательными годами".

Напомним, что матч между "Фейеноордом" и "Интером" состоится 5-го марта. Начало - в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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